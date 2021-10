Diablo 4 ha un nuovo Game Director

Dopo un’ondata di licenziamenti che ha coinvolto il team di sviluppo di Diablo 4 presso Blizzard, pare proprio che si sia trovato il sostituto di Luis Barriga, il quale venne licenziato qualche mese fa (insieme al lead designer del progetto Jesse McCree) a causa della “numerosità consistente della squadra di sviluppo”.

Questi sono, ovviamente, i motivi segnalati da Activision Blizzard, che, ricordiamo, è stata colpita da varie accuse molto pesanti inerenti a delle molestie che i dipendenti, soprattutto donne, avrebbero subito da figure autorevoli della compagnia. Prima della risoluzione della causa per vari milioni di dollari, Activision Blizzard ha visto un importante esodo di dipendenti che potrebbero aver avuto un ruolo nell’attuazione delle molestie.

In mancanza di un lead designer e di un game director, molto recentemente, la software house di Diablo 4 ha provveduto alla sostituzione di entrambi. La notizia della sostituzione arriva direttamente dal sito web della compagnia americana, la quale annuncia che Joe Shely, un veterano di Blizzard e co-lead designer per Diablo 4, diverrà ufficialmente il game director del titolo. Ecco le sue parole dopo la nomina:

In qualità di responsabile del design di questo gioco di ruolo d’azione e open world, sono onorato di annunciarvi di essere onorato di continuare la supervisione del quarto capitolo di Diablo in qualità di nuovo game director. Mi sento altresì onorato di rappresentare il team di sviluppo che ha messo il cuore in questo progetto. Come molti di voi hanno fatto, anche il nostro team ha riflettuto parecchio sui recenti accadimenti. Sono successe molte cose dal mio ultimo blog e il duro lavoro di applicazione dei valori a cui aspiriamo deve continuare. Parallelamente a questo, anche i lavori di sviluppo per Diablo continueranno.

Diablo 4 venne annunciato nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC e, siccome ancora non è stata fornita alcuna finestra di lancio, siamo sicuri che verrà sviluppata anche una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.