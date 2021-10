Genshin Impact: nuovo banner in arrivo con la versione 2.3, rumor

Mancano pochi giorni al rilascio del nuovo aggiornamento di Genshin Impact versione 2.2, ma già vengono pubblicati leak sulla versione 2.3. La patch 2.2 di ottobre include il nuovo personaggio Thoma oltre alle repliche dei banner di Childe e Hu Tao, ai nuovi banner delle armi e a molti nuovi eventi in-game. Inoltre verranno aggiunti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu.

L’aggiornamento 2.3 di Genshin Impact sarà l’ultimo aggiornamento per quest’anno e sembra che Gorou e Itto arriveranno come parte dell’aggiornamento. Itto ha già attirato l’attenzione di molti fan e sarà senza dubbio uno dei personaggi più popolari del gioco. Un rumor piuttosto insolito, afferma che il prossimo aggiornamento consisterà in un nuovo tipo di banner. Secondo un post sui leak di Genshin Impact subreddit, ci sarà un nuovo tipo di banner nel gioco nel prossimo aggiornamento. Ecco cosa afferma il leaker nkhrchy:

Dopo la replica 2.2 di Childe ci sarà un nuovo tipo di banner dopo la 2.3 contenente sia personaggi che armi. Lo stendardo conterrà personaggi che hanno già superato 2 repliche (ad es. Childe) e avrà una meccanica simile all’Epitomized Path per lo stendardo dell’arma attualmente. Quindi questi personaggi non appariranno più nel normale banner limitato. il banner potrebbe essere posizionato solo quando ci sono almeno 2 personaggi che hanno avuto 2 repliche. Possibilmente nuova valuta ma non confermata al momento.



Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. La miHoYo ha inoltre pubblicato sul sito You Tube ufficiale, gli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.