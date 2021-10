The Ascent: pubblicata la patch 3

Dopo che i fan hanno chiaramente espresso la loro volontà di vedere una versione next-gen di The Ascent, Neon Giant ha dichiarato di aver ascoltato i desideri dei loro fan e promettono di lavorarci non appena potranno. Sicuramente, prima di sviluppare una versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S del titolo, la software house deve prima poter supportare il lavoro sulle piattaforme su cui è presente attualmente.

Per questo motivo è stata da poco diffusa la patch 3 per The Ascent, pubblicata nella giornata di ieri, 7 ottobre 2021. L’update in questione mira a migliorare l’esperienza cyberpunk su PC, più precisamente su Steam (verrà reso disponibile presto anche su Xbox One). La patch punta ad eliminare dozzine di bug minori, incrementare la qualità della modalità cooperativa e migliorare ulteriormente gli effetti di ray-tracing, già introdotti lo scorso agosto.

Questa è solo una delle varie patch che arriveranno per colmare qualche difetto dello sparatutto di Neon Giant. Lanciato a fine luglio, The Ascent era stato accolto molto positivamente, sia dal pubblico che dalla stampa. Poco dopo ci si è accorti, in realtà, che il supporto post-lancio era piuttosto lacunoso e, per questo, Neon Giant, si sta impegnando notevolmente per riportare il titolo RPG ad un livello accettabile.

Le note della patch 3 potrete trovarle a questo link, che vi rimanderà alla pagina di Steam dedicata. Vi ricordiamo, infine, che The Ascent è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One (anche all’interno del Game Pass per gli abbonati al servizio).