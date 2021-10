Magic World Championship XXVII sarà questa settimana: in palio 250 mila dollari

Il Magic World Championship XXVII è finalmente arrivato! Questo fine settimana si sfideranno i 16 migliori giocatori di tutto il mondo per il titolo di campione e per un premio in denaro da capogiro, pari a 250 mila dollari! Questa è la resa dei conti finale della stagione 2020-2021.

A sfidarsi saranno i giocatori di tutte le leghe MPL e Rivals, oltre ai concorrenti di Challenger, Rivals e MPL Gauntlets. Oltre a vincere quell’importantissima somma, il vincitore avrà inoltre l’opportunità di avere la propria immagine in una futura carta di Magic: The Gathering. Ogni giocatore partecipante riceverà anche una quota di apparizione di 50 mila dollari.

I fan che non vogliono perdersi nemmeno un secondo del Magic World Championship XXVII potranno seguire tutta l’azione direttamente da questo canale Twitch, che è quello ufficiale di Magic: The Gathering, a partire da oggi 8 ottobre 2021 alle 18.00, a domenica 10 ottobre 2021. In Italia si potrà seguire l’evento sul canale Twitch di Simone “AkirA” Trimarchi, con il commento ufficiale e il supporto di nomi di spicco della community italiana di Magic, come Massimiliano Sacco (JackTorrance), Luca Magni (Lord of Iron Forge) e Marco Cammilluzzi (Bomberboss).

Di seguito sono riportati il programma e i formati per ciascun giorno:

Venerdì 8 Ottobre – ore 18.00 (9.00 PDT) Round 1–3: Innistrad: Caccia di Mezzanotte Draft Round 4–5: Standard Costruito La diretta termina dopo il Round 5

Sabato 9 Ottobre – ore 18.00 (9.00 PDT) Round 6–10: Standard Costruito Turno di spareggio, se necessario La diretta termina dopo il Round 10— più eventuali partite tie-break da completare -e viene annunciata la Top 4 per il World Championship

Domenica 10 Ottobre – ore 18.00 (9.00 PDT) Top 4 in formato Standard Costruito Torneo di doppia eliminazione La diretta termina quando viene determinato il vincitore del Magic World Championship XXVII



Per ulteriori informazioni riguardanti il Magic World Championship XXVII, non esitate a visitare il sito web che troverete a questo link. In alternativa, potrete visitare l’hub dedicato agli eSport su Magic.gg o su Twitter!