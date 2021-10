Genshin Impact: previsioni personaggi per il banner di Childe, rumor

Mancano pochi giorni al rilascio del nuovo aggiornamento di Genshin Impact versione 2.2. La patch di ottobre include il nuovo personaggio Thoma oltre alle repliche dei banner di Childe e Hu Tao, ai nuovi banner delle armi e a molti nuovi eventi in-game. Inoltre verranno aggiunti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Ci sarà anche l’inizio di una serie di eventi stagionali come i Labyrinth Warriors. i giocatori si avventureranno in un Mystic Dungeon per ottenere ricompense e premi speciali.

La data di rilascio per l’uscita del banner di replica Childe per l’ aggiornamento 2.2 di Genshin Impact è il 13 ottobre. Tartaglia è stato rivelato come primo banner nel programma speciale della versione 2.2 e sarà quindi seguito da un re-run di Hu Tao. Sebbene una seconda ripetizione non sia l’ideale, la buona notizia è che Thoma farà parte del suo evento Moment of Bloom. Le previsioni riguardo i personaggi a 4 stelle il re-run del banner di Tartaglia nell’aggiornamento di Genshin Impact 2.2 Childe rerun banner personaggi includono Noelle e Xinyan. Altri rumor su Reddit stimano che saranno coinvolti personaggi come Yanfei, Barbara, Fischl o Sayu. Naturalmente non bisogna dimenticare Thoma. Altre ipotesi della community includono Ningguang e Chongyun. Tra le ipotesi più accreditate emergono i seguenti personaggi:

Noelle

Xinyan

Barbara

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. La miHoYo ha inoltre pubblicato sul sito You Tube ufficiale, gli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.