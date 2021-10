Play At Home: più 60 milioni di giochi riscattati

Nell’aprile 2020, con l’inizio della pandemia di COVID-19, Sony Interactive Entertainment ha lanciato l’iniziativa Play At Home per aiutare le persone a divertirsi restando a casa propria in sicurezza. Da allora, sono state avviate ben quattro campagne separate per offrire giochi e add-on, oltre a offerte esclusive per i fan. SIE è entusiasta di evidenziare le varie fasi e condividere informazioni su come l’attività sia stata accolta dalla community PlayStation.

La campagna Play At Home è stata un successo straordinario e SIE ha avuto un ruolo importante nel supportare i giocatori di tutto il mondo. Ad oggi, gli utenti hanno riscattato più di 60 milioni di giochi dal programma. Questo numero comprende 11 milioni di titoli per PS VR e oltre 30 milioni di titoli dei partner indipendenti.

Sempre nell’ambito dell’iniziativa Play At Home, i giocatori hanno riscattato oltre 4 milioni di add-on e contenuti in-game per molti titoli PlayStation di successo.

Ecco un riepilogo dei vari contenuti offerti da Play At Home:

Aprile 2020 : Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey (in Germania e Cina, Knack 2 ha sostituito “Uncharted”)

: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey (in Germania e Cina, Knack 2 ha sostituito “Uncharted”) Marzo/Aprile 2021 : Ratchet & Clank, più tre mesi di accesso aggiuntivo ai nuovi abbonati di Funimation e Wakanim

: Ratchet & Clank, più tre mesi di accesso aggiuntivo ai nuovi abbonati di Funimation e Wakanim Aprile/Maggio 2021 : Horizon: Zero Dawn e 10 giochi PS VR e titoli indie

: Horizon: Zero Dawn e 10 giochi PS VR e titoli indie Maggio/Giugno 2021: add-on e contenuti in-game per una vasta gamma di giochi popolari

Gli ultimi 18 mesi sono stati molto impegnativi per tutti noi. Siamo felici che l’iniziativa Play At Home abbia portato gioia ai giocatori e li abbia aiutati a connettersi con amici e familiari, in sicurezza.