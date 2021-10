Marvel’s Guardians of the Galaxy: disponibile il nuovo video musicale del secondo singolo “Zero to Hero”

Oggi, per celebrare l’uscita del secondo singolo degli Star-Lord di Marvel’s Guardians of the Galaxy, “Zero to Hero”, Eidos-Montréal ha pubblicato un nuovo video musicale tremendamente anni ’80. Entrambi i singoli del gruppo sono inclusi nella playlist originale di Marvel’s Guardians of the Galaxy, anch’essa pubblicata oggi. Ispirato ai cartoni animati degli anni ’80, il video musicale punta i riflettori sul fattore nostalgia, offrendo un’imbeccata sui motivi per cui Peter Quill ha scelto l’appellativo “Star-Lord” nell’universo del gioco.

Ma non finisce qui! Eidos-Montréal ha pubblicato anche una vecchia registrazione live del singolo su VHS, con gli Star-Lord in tutta la gloria dei lunghi capelli al vento: combinata con il video animato, regala a tutti i fan una versione estesa su cui scatenarsi. “Zero to Hero” e “Space Riders (With No Names)” degli Star-Lord arricchiscono la playlist originale del gioco, che include 30 tracce iconiche su licenza di artisti leggendari come Mötley Crüe, Bonnie Tyler, Billy Idol, Pat Benetar, Def Leppard, BLONDIE e molti altri.

Tutti i brani della playlist sono presenti anche nel gioco, con la possibilità di sostituirli con alternative a prova di streaming in caso di necessità. L’album completo degli Star-Lord, realizzato appositamente per l’opera, uscirà il 26 ottobre, in contemporanea con il gioco, e sarà acquistabile separatamente.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021