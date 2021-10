Cozy Grove: arriva la Spooky Season

Quest’oggi Spry Fox e The Quantum Astrophysicists hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Cozy Grove!. Tale aggiornamento è il secondo del titolo ed è interamente dedicato alla festività di Halloween, e non solo!.

Per chi non lo conoscesse , il titolo è una simulazione di campeggio che si svolge su un’isola infestata da fantasmi e in continua evoluzione. Tu sei uno Spettro Scout, e dovrai esplorare ogni giorno la foresta dell’isola per cercare nuovi segreti e per aiutare i fantasmi del posto a trovare la pace. Con un po’ di tempo e tanto lavoro, riporterai il colore e la gioia a Cozy Grove!

Tornando all’aggiornamento: La Spooky Season è su di noi e come le notti diventano più lunghe e il tempo diventa più fresco, è il momento di accogliente nella vostra tenda con il vostro amico peloso preferito per rimanere al caldo. Proprio così ,ora possiamo entrare nella nostra tenda e decorare l’interno con decorazioni nuove di zecca, e possiamo anche portare a casa il nostro gatto!

I gatti non sono gli unici nuovi animali introdotti in questo aggiornamento, sono stati introdotti anche i coniglietti spirito, i quali hanno saltato la loro strada verso l’isola e sono disponibili per aggiungere alla vostra collezione di animali spirito; saranno sicuramente affamati!

È stato implementato un sistema per raccogliere tutte le vostre piante vicine in una sola volta con il potere della musica! Suonando alcuni brani sulla nostra magica fisarmonica renderà le nostre faccende quotidiane leggere come una brezza.

Con tutte queste attività autunnali non ci spetta altro che prendere la macchina fotografica e qualche rullino da Mr. Kit e iniziare a scattare foto tutto intorno alla nostra isola!.

Ricapitolando quindi:

Nuova ricerca fotografica per catturare momenti candidi sull’isola

la possibilità di entrare nella tenda e di arredare l’interno

Animali domestici adottabili! Attira un gatto nella tua tenda per essere il tuo migliore amico

Coniglietti da spirito da aggiungere alla vostra collezione di animali da spirito

Una fisarmonica che permette di raccogliere tutte le piante vicine contemporaneamente quando la si suona

Due nuove canzoni di sottofondo aggiunte alla colonna sonora

Un evento segreto a tema Halloween

Altri vari miglioramenti, polacco e nuovo contenuto

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Apple Arcade, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite la piattaforma Steam e Epic Games Store