Gungrave G.O.R.E: ecco i doppiatori e il dietro le quinte della colonna sonora

Prime Matter e Studio Iggymob hanno svelato quali saranno le voci giapponesi che doppieranno i personaggi di Gungrave G.O.R.E, titolo mostrato durante il Future Games Show di agosto e anche a fine settembre con un nuovo gameplay trailer.

Alcuni dei personaggi sono doppiati da attori noti dell’industria dei videogiochi.

Questa la lista degli attori coinvolti, con relativo personaggio:

Zell – Akio Ōtsuka

Akio Ôtsuka – una vera leggenda vivente nel doppiaggio. Con performance iconiche in molti film e videogiochi, sarà presente anche in Gungrave G.O.R.E.

Darà la sua voce a Zell Condorbrave, l’immortale capitano mercenario.

Mika- Kumi Sakuma

Kumi Sakuma, che ha doppiato Mika della serie Gungrave, è tornata. Ancora una volta, ha messo in scena un’incredibile interpretazione di Mika.



Ganpo – Masami Iwasaki

Masami Iwasaki, noto per la sua voce potente, interpreterà Ganpo, boss del Raven Clan.



Bunji – Fumihiko Tachiki

La sua voce è carismatica e impressionante come sempre. Fumihiki Tachiki, che ha doppiato Bunji nelle serie precedenti, è tornato ancora una volta.

Grave – Tomokazu Seki

Se stiamo parlando della voce di Grave, viene in mente solo un uomo. Tomokazu Seki, che ha doppiato Grave in tutti i capitoli precedenti della serie e che ha ripreso il suo ruolo ancora una volta.



Oltretutto, di recente è stato pubblicato anche un dietro le quinte con Tetsuya Shibata (Devil May Cry, Final Fantasy XV) e Yoshino Aoki (Breath of Fire, Final Fantasy XV), i compositori della colonna sonora di Gungrave G.O.R.E. Potete vedere qui sotto il video. Il gioco arriverà nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.