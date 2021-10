Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition: annunciato ufficialmente

Se ne vociferava da tempo, e oggi Rockstar Games ha annunciato ufficialmente la Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition. Sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (Rockstar Games Launcher) durante il 2021, seguito dalle versioni iOS e Android nella prima metà del 2022.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition include:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

con “aggiornamenti trasversali, tra cui miglioramenti grafici e miglioramenti per un gameplay più moderno, pur mantenendo il look e il feeling classico degli originali”. Questa trilogia arriva anche in occasione dei vent’anni dall’uscita di Grand Theft Auto III che, come fanno sapere gli sviluppatori nel comunicato, oltre a tracciare un nuovo percorso per il genere open world, ha stabilito la serie GTA come un fenomeno culturale, insieme poi ai due capitoli successivi, presenti anche loro in questa collection.

Le versioni già presenti negli store di Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas saranno rimosse dai negozi digitali la prossima settimana.

Ulteriori informazioni saranno annunciate nelle prossime settimane.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer pubblicato sul canale YouTube di Rockstar Games, che annuncia l’arrivo a breve di questa trilogia.