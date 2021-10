AVA: per la cantante irlandese a dicembre verrà annunciato un grande remake PlayStation

La cantautrice irlandese Eabha McMahon, conosciuta con il nome d’arte AVA, durante un’intervista al programma radiofonico The Lunchbox, ha detto di aver scritto una canzone per un “grande” remake della PlayStation, e che sarà annunciato a dicembre.

“Recentemente ho scritto una canzone per un gioco PlayStation con Michael McGlynn“, ha detto AVA durante l’episodio del 7 ottobre di The Lunchbox.

Incalzata per ulteriori informazioni dal conduttore Geoff Harris, AVA ha detto:

“Sì, è successo circa un anno e mezzo fa, subito dopo la pandemia. Michael McGlynn mi ha contattato e mi ha detto, ‘Ascolta, stiamo scrivendo musica per un remake di un gioco della PlayStation‘ – e lui lo ha fatto spesso, ha scritto molto per diversi giochi che sono molto conosciuti. Ma in realtà io non sono una giocatrice.

“Comunque, mi ha detto: ‘Guarda, è un pezzo in lingua irlandese che stanno cercando’. Così, in realtà, ciò di cui mi sono occupata è stata la scrittura del testo in lingua irlandese, sua figlia ha cantato nel brano e sua moglie ha arrangiato parte delle parti corali, e così ha fatto Michael. E ha anche lavorato con me sul lato linguistico delle cose, quindi è stato quasi come se fosse un lavoro familiare.

“Per anni non mi è stato permesso di… non sai per cosa stai scrivendo, è tutto piuttosto segreto perché non vogliono che si sappia. Quindi in realtà sarà annunciato a Natale – il nome del gioco. Ne ho sentito parlare ora e ho avuto conferma che si tratta di un grande gioco, il che è fantastico! Ci sarà un pezzo in lingua irlandese nel gioco, è meraviglioso”.

Michael McGlynn e l’ensemble musicale ANUNA, a cui AVA si è unita nel 2015, hanno precedentemente lavorato con il compositore Yasunori Mitsuda sul brano “Shadow of the Lowlands” per Xenoblade Chronicles 2, e McGlynn si è esibito al fianco di Mitsuda sul palco per celebrare il 20° anniversario di Xenogears. Dato che la nuova canzone di AVA è una collaborazione con McGlynn, e considerando la storia di McGlynn con Mitsuda, è possibile che il gioco PlayStation in riferimento sia un titolo a cui Mitsuda ha lavorato in precedenza.

Le celebrazioni natalizie iniziano tradizionalmente l’8 dicembre in Irlanda. Per quanto riguarda il luogo dell’annuncio, i The Game Awards 2021 si terranno un giorno dopo, il 9 dicembre, quindi questa potrebbe essere una possibilità.

Il 30 agosto, Procyon Studio (l’etichetta musicale di Yasunori Mitsuda) aveva twittato un’immagine di una registrazione a distanza con Mitsuda, Michael McGlynn e la figlia di McGlynn, Aisling.

Il tweet dice: “La registrazione di oggi è con Aisling, la figlia di Michael McGlynn (ANUNA). Abbiamo fatto una foto prima di iniziare. Aisling canterà e Michael dirigerà. Ero così eccitato ancora prima che iniziasse!”. Potete vedere il tweet qui sotto. Per sapere di che gioco si tratta, bisognerà dunque attendere dicembre.