Tetris Effect Connected: trailer di lancio su Switch

Tetris Effect Connected, dopo essere arrivato su Xbox One, Xbox Series, PC, PlayStation 4, PC e Oculus Quest, sbarca anche su Switch. Per l’occasione, Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo che questa versione “Connected” è una versione migliorata del gioco uscito originariamente su PlayStation 4 nel 2018.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina del Nintendo e-shop:

Tetris Effect: Connected è Tetris come non l’avevi mai visto, sentito o provato prima d’ora. Una rivisitazione incredibilmente ipnotica, unica e visivamente mozzafiato di uno dei puzzle game più popolari della storia, dagli autori di Rez Infinite e del leggendario Lumines.

Musica, sfondi, suoni, effetti speciali… ogni cosa, inclusi gli stessi pezzi del Tetris, pulsa, danza, brilla ed esplode in perfetta armonia con le tue scelte di gioco, rendendo ognuno dei 30+ livelli e delle 10+ modalità un’esperienza che vorrai ripetere all’infinito.

Una vera sfida per la mente e un piacere per i sensi, Tetris Effect: Connected è la scusa perfetta per un’altra partita a Tetris… e poi un’altra… e un’altra… e un’altra ancora… e ancora… e ancora… e…

– Include il multiplayer multipiattaforma! I giocatori su diverse piattaforme possono facilmente unirsi alle stanze di Friend Match con la nuova funzione Room ID.

– La modalità spettatore è disponibile nelle partite amichevoli. Una stanza può contenere fino a 8 persone in totale.

– Include la nuovissima meccanica “Zona”, con cui i giocatori possono fermare il tempo (e i tetrimini in caduta) entrando nella “Zona”; lì possono salvarsi da un “Game Over” imminente o accumulare intere eliminazioni di linee per ottenere delle ricompense bonus.

– Nuove modalità multigiocatore come “Battaglia a Zona”, la quale rivoluziona il tradizionale stile 1-contro-1 di Tetris attraverso la meccanica ferma-tempo della Zona resa famosa da Tetris Effect.

– Nuova modalità cooperativa “Connected” in cui fino a tre giocatori possono letteralmente connettere i propri campi di gioco per giocare come fosse uno solo.

– Più di 30 livelli diversi, ognuno con le proprie caratteristiche uniche: musica, effetti sonori, stile grafico e sfondi, che si evolvono seguendoti mentre giochi.

– Partite classificate e non, abbinamenti e un sistema di progressi del giocatore per avatar sbloccabili.