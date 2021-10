Corpse Party (2021): data per la versione migliorata

XSEED Games, marchio di Marvelous USA, Inc. ha annunciato nelle ultime ore Corpse Party (2021), una versione aggiornata e ampliata del classico cult horror, che sarà disponibile dal 20 ottobre in occidente (Nord America ed Europa, tramite Marvelous Europe) su PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC via Steam, GOG e Humble Store presentato da Humble Bundle.

Corpse Party (2021) sarà disponibile al lancio in digitale per 19,99 dollari (probabile il cambio a 19,99 o 14,99 euro) su tutte le piattaforme con uno sconto del 10% per la settimana di lancio, anche se lo sconto su PS4 sarà disponibile solo per gli iscritti al PlayStation Plus. Le versioni PC del gioco saranno disponibili anche in bundle con l’originale Corpse Party del team indie GrisGris, con uno sconto del 25%, e per chi ha l’originale Corpse Party o Corpse Party (2021) su Steam o GOG può acquistare l’altra versione del gioco sulla stessa piattaforma con uno sconto del 25%.

Basato sul classico cult che ha iniziato la serie nel 1996, Corpse Party (2021) è stato aggiornato per la prossima generazione di fan dell’horror, pur mantenendo il suo fascino a 16 bit. Oltre ai cinque capitoli della storia principale, ognuno con più finali raccapriccianti, il titolo presenta 16 “Capitoli extra” che espandono la storia, i personaggi e le relazioni della serie, compresi due episodi nuovi di zecca che introducono nuovi personaggi (Miku Shirayume e Ryoka Iwami). I “Capitoli Extra” inclusi in questa versione sono anche completamente doppiati in giapponese per la prima volta in Occidente.

Caratteristiche principali

Grafica da atmosfera in stile retrò – La grafica in stile 16-bit basata sul design del gioco indie originale, abbinata a descrizioni raccapriccianti e a un sound design da cardiopalma, farà scatenare l’immaginazione dei giocatori con visioni di orrore

– La grafica in stile 16-bit basata sul design del gioco indie originale, abbinata a descrizioni raccapriccianti e a un sound design da cardiopalma, farà scatenare l’immaginazione dei giocatori con visioni di orrore Gameplay in stile avventura dove ogni scelta conta – Come un incrocio tra un gioco d’avventura punta e clicca e un RPG senza battaglie, Corpse Party permette ai giocatori di esplorare ogni angolo di Heavenly Host Elementary e fare scelte che cambiano significativamente il corso della storia e il destino dei suoi personaggi

– Come un incrocio tra un gioco d’avventura punta e clicca e un RPG senza battaglie, Corpse Party permette ai giocatori di esplorare ogni angolo di Heavenly Host Elementary e fare scelte che cambiano significativamente il corso della storia e il destino dei suoi personaggi Nuovi capitoli extra si aggiungono al “Divertimento” – Due capitoli extra originali espandono la relazione tra le preferite della serie Ayumi e Yoshiki, oltre a introdurre Miku Shirayume e Ryoka Iwami, due personaggi nuovi di zecca con i loro ruoli intriganti da giocare nella macabra leggenda di Heavenly Host Elementary

– Due capitoli extra originali espandono la relazione tra le preferite della serie Ayumi e Yoshiki, oltre a introdurre Miku Shirayume e Ryoka Iwami, due personaggi nuovi di zecca con i loro ruoli intriganti da giocare nella macabra leggenda di Heavenly Host Elementary Sound Design innovativo – Ascolta l’audio giapponese completamente doppiato e goditi un altro livello di immersione grazie alle tecniche di registrazione 3D binaurale che creano un’esperienza di suono surround simulata per chi gioca con le cuffie, raggiungendo un’altra dimensione dell’orrore

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.