Alan Wake Remastered: versione Switch classificata anche dal PEGI

Qualche giorno fa è uscito Alan Wake Remastered, versione migliorata del gioco uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360. Annunciato ad inizio settembre, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Tra le piattaforme ancora non figura Switch, anche se sono sempre di più gli indizi che fanno pensare ad un suo arrivo anche sulla console Nintendo.

A fine settembre il gioco era stato valutato per Switch in Brasile, con valutazione poi rimossa, e nelle ultime ore anche il sito PEGI porta il suo giudizio (16), con anche la console Nintendo tra quelle valutate. Al momento non c’è nulla di ufficiale, e bisognerà dunque attendere per un’eventuale conferma della notizia.