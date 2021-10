Trust Gaming GXT 252 Emita Recensione: un microfono professionale da avere assolutamente

La ricerca di un microfono di ottima fattura molto spesso presenta una spesa molto dispendiosa, anche perché, sui vari store si trova oramai tanti di quei prodotti, dove il diretto interessato ad acquistare una determinata periferica è molto indeciso nella maggior parte delle volte su cosa comprare di proprie spese. Ecco, con questa recensione, speriamo di risolvere qualche dubbio legato alla ricerca di un microfono professionale ma al tempo stesso non troppo costoso. Infatti, Trust ci ha permesso di testare il Trust Gaming GXT 252 Emita, una periferica molto interessante e che, specialmente per quanto concerne le live streaming, gaming o semplicemente le call di lavoro, si rivelerà particolarmente efficiente. Bando alle chiacchere: ecco la nostra recensione del Trust Gaming GXT 252 Emita.

Trust Gaming GXT 252 Emita: un packaging veramente elegante

Una cosa che si nota sin da subito quando andiamo ad aprire la scatola contenente il Trust Gaming GXT 252 Emita, risiede nell’eleganza con cui tutto il packaging è stato messo all’interno della confezione accompagnato tra l’altro da un elegantissimo flightcase in resistente alluminio, veramente utile se doveste casomai portare la vostra periferica in viaggio con voi senza ingombrare lo spazio a vostra disposizione. Tutti gli accessori presenti all’interno del prodotto sono stati principalmente ideati per collocare il microfono in base alle vostre esigenze e non solo, dato che al livello di spazio non occupa tantissimo, ovviamente senza l’apposito braccio, che in quel caso potrebbe cambiare la situazione. Andando nello specifico, tutti gli accessori serviranno esclusivamente a personalizzare al meglio la periferica in questione, soprattutto grazie al treppiedi incluso nella confezione se qualora decideste di acquistarlo senza braccio, oltre ovviamente a tutto quello che vi serve per il corretto funzionamento del microfono, come ad esempio il Filtro Anti Pop a doppio schermo, grazie al quale vi fornirà un ulteriore balzo di qualità legato prettamente alla vostra voce. Come ci si aspetti da una periferica di questo tipo, è fornita comodamente di un cavo USB da inserire direttamente sotto il Trust Gaming GTX 252 Emita fino ad una porta del vostro PC o Laptop.

La cosa altrettanto positiva del microfono in questione è che supporta pienamente anche PlayStation 5 e PlayStation 4, e di conseguenza potrete usarlo per comunicare con i vostri amici in party oppure usufruirne direttamente con ShareFactory, applicazione rilasciata tanto tempo fa originariamente su PlayStation 4, la quale vi permetterà di editare le diverse clip video in maniera professionale e semplice. Infatti, una volta collegato il device in questione, almeno per quanto riguarda il PC, quest’ultimo lo riconosce immediatamente e al tempo stesso configurandolo automaticamente così come su console. Un aspetto però che non mi ha del tutto convinto è proprio il cavo USB messo a disposizione all’interno della confezione, lungo in totale soltanto 1,8m. Questo perché, almeno nella mia situazione, molto spesso il filo passa attraverso il mouse e la tastiera, intralciandomi e non poco, magari sarebbe stato più saggio mettere la porta USB da qualche altra parte, ma ripeto: questa problematica varia da persona a persona.

Un prezzo onesto e invitante

Insomma, il Trust Gaming GTX 252 Emita si comporta in maniera decisamente eccellente e, per certi aspetti, mi ha sorpreso molto il livello qualitativo del microfono targato Trust, una compagnia che sicuramente è cresciuta moltissimo nel tempo insieme alla qualità dei suoi prodotti. Infatti, una nota parecchio positiva legata al Trust Gaming GTX 252 Emita risiede nel prezzo. Questo perché, da un microfono che ti garantisce una qualità della voce in maniera così netta, ci si aspetterebbe un prezzo alquanto alto, soprattutto con competitor e prodotti del calibro del Blue Yeti. Ed invece, sono contento di potervi informare che anche il prezzo è abbastanza stuzzicante. Infatti, il Trust Gaming GTX 252 Emita si può acquistare attualmente al prezzo di mercato pari a 94.99 euro (ma trovabile anche in sconto). Sicuramente non è così basso come prezzo, soprattutto se stiamo parlando di un microfono, ma se siete tra coloro che non badano a spese e siete alla ricerca di un microfono professionale, anche solo semplicemente per farvi sentire dai vostri spettatori in maniera cristallina durante le vostre sessioni da streaming o alle call di lavoro, questa periferica è sicuramente per voi un “must have”.

In più, considerando che il Trust Gaming GTX 252 Emita supporta sia PlayStation 4 che PlayStation 5, parliamo sicuramente di un fattore aggiuntivo e non indifferente, grazie al quale fa aumentare la qualità del prodotto stesso. Seppur prima abbiamo parlato dei contenuti presenti nella confezione, di seguito vi riportiamo la lista al completo insieme a qualche dettaglio sul prodotto:

Cavo USB

Filtri pop

Flightcase

Isolatore d’urto

Manuale utente

Supporto da tavolo

Cavo USB staccabile da 1,8 m

Connessione USB digitale; funziona istantaneamente su qualsiasi PC e laptop

Fornito con flightcase resistente in alluminio per riporre e trasportare in tutta sicurezza

Incluso un supporto metallico pesante, un isolatore d’urto e un grande filtro antipop a doppio schermo

Modello di registrazione cardioide per una registrazione di alta precisione e un suono chiaro senza rumori di fondo

Perfetto per podcast, vlog, voci fuoricampo, registrazione di musica o streaming su YouTube, Twitch e Facebook

Riproduzione audio calda, ricca e chiara; per acquisire le parti vocali altrettanto degli strumenti acustici

Sicuramente il Trust Gaming GXT 252 Emita ha tante opzioni piuttosto interessanti che potrebbero rendere felici tutti i diretti interessati ad acquistare un prodotto di questo tipo, infatti, il microfono si adatta alla maggior parte delle esigenze da parte della persona. In più, grazie anche all’accessorio fornito all’interno della confezione, i rumori provenienti dall’esterno non dovrebbero sentirsi per merito del Filtro Anti Pop.

In conclusione: il Trust Gaming GXT 252 Emita si presenta come un microfono altamente professionale, presentando una qualità ineccepibile. Che stiate facendo livestreaming, parlando con i vostri amici in party o state partecipando a call di lavoro, questa periferica soddisfa qualsiasi vostro desiderio in diversi ambiti, in special modo per quanto concerne lo streaming. L’unico difetto effettivo risiede nel cavo USB da 1,8m ma, per tutto il resto, la Trust ha creato un prodotto abbastanza solido, di qualità e con un prezzo decisamente stuzzicante, che apre le porte anche per chi non vuole spendere troppo ma al contempo è alla ricerca di un microfono performante. Consigliato assolutamente l’acquisto.