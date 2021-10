Infinity Ward apre un nuovo studio in Texas

Infinity Ward ha da poco annunciato attraverso il suo account Twitter ufficiale che ha aperto un nuovo studio ad Austin, Texas. Questo studio di Austin lavorerà insieme agli altri tre studi di Infinity Ward sui loro prossimi progetti. Secondo alcune indiscrezioni, il prossimo progetto potrebbe essere un sequel di Modern Warfare del 2019, che presumibilmente vedrà le forze segrete statunitensi combattere contro i cartelli della droga colombiani.

Anche le assunzioni per “tutte le posizioni” sono in corso, e i candidati interessati possono candidarsi. Insomma, sembrerebbe che Infinity Ward abbia qualche sorpresa in serbo per i giocatori, con l’apertura di questo nuovo studio, senz’altro i lavori sui prossimi Call of Duty saranno più rapidi e qualitativi, sperando che la compagnia possa informarci al più presto sul nuovo capitolo del franchise.

Infinity Ward is expanding. Excited to announce the creation of @InfinityWard Austin.

This new development team based in Austin, TX, joins our teams in LA, Poland and Mexico. We're hiring for all positions (https://t.co/WZ0Z1DHKCw). More info to come.

— Infinity Ward (@InfinityWard) October 7, 2021