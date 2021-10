Marvel’s Avengers: aggiunte nuove microtransazioni, i player minacciano gli sviluppatori

Circa un anno dopo il suo lancio, Square Enix e Crystal Dynamics hanno introdotto in Marvel’s Avengers dei booster XP nel suo mercato che possono essere acquistati con denaro reale. Naturalmente, questi non sono permanenti, ma funzionano più come materiali di consumo che aumentano gli XP guadagnati giocando per un tempo limitato.

Anche se non è particolarmente sorprendente, soprattutto perché ha aumentato l’XP richiesto per il livellamento diversi mesi fa, va contro alcune importanti promesse fatte prima del lancio. Quando il gioco è stato rivelato per la prima volta, Crystal Dynamics aveva annunciato che non ci sarebbero stati loot box ed elementi pay-to-win. Il capo dello studio Scot Amos ha persino detto a GamesIndustry.biz che la monetizzazione sarebbe stata attraverso i cosmetici con “nessun gameplay a pagamento”.

Questo ha ovviamente fatto infuriare alcuni giocatori che stanno giocando Marvel’s Avengers da mesi o per coloro che lo hanno riscattato recentemente dall’Xbox Game Pass, minacciando addirittura alcuni componenti del team di sviluppo. In merito alla questione, è intervenuta direttamente Crystal Dynamics: