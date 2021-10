Tango Gameworks: lo studio vuole esplorare nuovi generi con un nuovo titolo?

Dall’epoca delle release di The Evil Within 2, Tango Gameworks non è ancora tornata sulle scene con un nuovo titolo, e sebbene l’uscita del prossimo lavoro dello studio, l’esclusiva PlayStation GhostWire Tokyo, sia prevista per il prossimo anno, i fan hanno già iniziato a chiedersi se il developer abbia già qualche altro titolo in programma.

Durante il Tokyo Game Show, Shinji Mikami, fondatore e CEO di Tango Gameworks, ha svelato almeno in parte quelli che sono i piani futuri della compagnia, spiegando che il developer nipponico è al lavoro su un nuovo titolo che coinvolgerà anche John Johanas, il director dei due DLC di The Evil Within 2. Ma nel suo colloquio con Phil Spencer, Mikami si è lasciato sfuggire qualcosa in più.

Dopo aver fatto riferimento al nuovo titolo infatti, Mikami ha accennato a un terzo gioco, e pur non avendo fornito molti dettagli, sembra che possa essere un vero banco di prova per lo studio, che vorrebbe sperimentare altri generi, con un team di giovani talenti e un direttore artistico nuovo.

Tango Gameworks ha infatti finora realizzato soltanto titoli action-horror (anche GhostWire Tokyo fa parte di questo genere). Ora che lo studio, insieme alla casa madre Bethesda, è entrato a far parte della galassia Microsoft, il suo CEO si sente pronto però a nuovi esperimenti. Il supporto di Xbox sarà fondamentale per il futuro dello studio, che porterà i suoi lavori anche su Xbox Game Pass.