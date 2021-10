Demon Slayer: inizia l’arco narrativo di Mugen Train!

Anche se l’inizio ufficiale della seconda stagione è fissato per dicembre, i fan di Demon Slayer hanno potuto salutare il ritorno dell’anime, che appena ieri è entrato nel breve arco narrativo destinato a riassumere (e in parte ampliare) le vicende del film campione d’incassi Demon Slayer Mugen Train.

La serie, realizzata dallo studio Ufotable e tratta dal manga di Koyoharu Gotoge, approfondirà in sette episodi gli eventi che hanno portato il Pilastro della Fiamma, Kyojuro Rengoku, a salire a bordo del treno di Mugen, prima di ripercorrere i drammatici avvenimenti della pellicola (qui la nostra recensione). Un approfondimento necessario, soprattutto perché il personaggio di Rengoku è riuscito rapidamente a diventare un fan favourite per tutti gli appassionati di Demon Slayer.

Il primo episodio di questo nuovo arco narrativo è dunque uno special, che segue le avventure di Rengoku a partire dal giorno precedente l’inizio di Mugen Train. Si potrebbe in questo senso considerare questo primo episodio come l’inizio della seconda stagione, che sarà disponibile in Italia, in simulcast con il Giappone, sul sito Crunchyroll.

Di certo c’è che la puntata, e soprattutto il ritorno di Rengoku, ha davvero fatto impazzire i fan. La possibilità di rivedere il Pilastro della Fiamma in tutto il suo enorme potere ha risvegliato i sentimenti e l’amore degli appassionati dell’opera della Gotoge, tanto che qualcuno ha già confessato di provare una certa mancanza per il personaggio. Qualcuno invece non vede l’ora di scoprire in che modo gli eventi narrati nel film verranno trasposti nella stagione della serie di Ufotable. I fan si sono complimentati con lo studio d’animazione per un lavoro che appare già essere assolutamente stupefacente e al livello della precedente stagione.

Ai fan non resta dunque che aspettare ogni domenica l’uscita del nuovo episodio, almeno fino al 5 dicembre, quando l’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, e il Pilastro del Suono Tengen Uzui, arriveranno a prendersi il posto di Rengoku!