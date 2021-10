Metal Gear Solid 3: il remake è realmente in sviluppo presso Virtuos?

A quanto pare il desiderio di assistere al ritorno sul mercato della serie Metal Gear Solid potrebbe concretizzarsi molto meglio. I rumor che vogliono il team di sviluppo Virtuos lavorare (per conto di Konami ovviamente) sul remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater hanno subito un’improvvisa accelerata grazie alla scoperta dell’utente Twitter “Faizan Shaikh” (visibile in calce alla notizia).

L’utente ha infatti trovato riferimenti allo sviluppo di un remake di un titolo AAA action-adventure non ancora annunciato nel profilo LinedIn dell’ex Lead Software Engineer di Virtuos, ossia Zhiyang Li. Il titolo in questione offrirà il supporto alla risoluzione in 4K su alcune piattaforme. Ovviamente, si parla di probabilità e non di conferme legate al fatto che il titolo in questione possa essere Metal Gear Solid 3, ma questa indiscrezione sicuramente va a rafforzare quelle emerse nelle scorse settimane. Non appena giungeranno ulteriori dettagli, vi aggiorneremo subito su questa esaltante vicenda.