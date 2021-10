Pokemon Leggende Arceus non è un vero open world

Pokemon Leggende: Arceus ha generato clamore con il tanto atteso cambiamento della formula della serie dal momento in cui è stato annunciato, e open world è la frase più comunemente usata per descrivere il gioco. In una dichiarazione inviata a Kotaku, The Pokemon Company ha spiegato che Pokemon Leggende: Arceus non è un vero e proprio titolo open world.

Il mondo del gioco sarà diviso in diverse aree più grandi, successivamente, organizzerete i preparativi al campo base e poi partirete per le missioni assegnate esattamente come succede nei giochi Monster Hunter di Capcom e in particolare con metodi simili a Wings of Ruin. Di seguito la dichiarazione di The Pokemon Company:

In Pokémon Leggende: Arceus, Jubilife Village fungerà da base per le missioni di rilevamento. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta e aver preparato la loro prossima escursione, i giocatori partiranno dal villaggio per studiare una delle varie aree aperte della regione di Hisui. Dopo aver terminato il lavoro di indagine, i giocatori dovranno tornare ancora una volta per prepararsi per il loro prossimo compito. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni sull’esplorazione della regione di Hisui.



Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene.

Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon. Una di queste aree è la Landa Ossidiana, un territorio ricco di bellissimi fiori e di una vegetazione rigogliosa e che brulica di Pokémon che prediligono prati e foreste.

Pokemon Leggende: Arceus uscirà esclusivamente per Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.