Returnal: nuovo grande aggiornamento in arrivo

Come già era stato anticipato poco dopo la sua uscita, l’esclusiva di PlayStation 5 Returnal, potrebbe ricevere un nuovo ed imponente aggiornamento. L’opera roguelike e sci-fi di Housemarque è stata enormemente apprezzata dalla critica e dal pubblico e, sebbene non abbia avuto il successo sperato dalla compagnia, è riuscita a distinguersi nel parco titoli di questo 2021.

La già massiccia esperienza del content base di Returnal è degna di nota: non tanto perché siano numerosi i biomi e i livelli con cui confrontarsi, ma a causa della esagerata quantità di morti in cui il giocatore incappa durante una partita. Tuttavia, pare che l’esperienza verrà espansa grazie ad un nuovo aggiornamento consistente.

Questo aggiornamento pare sia attualmente alla fase di beta e qualche leak (da parte di PlayStation Game Size) avrebbe riportato che le dimensioni della patch sarebbero di circa 6 GB. Una dimensione degna di nota, che potrebbe rappresentare l’introduzione di nuove funzionalità o addirittura di livelli o, ancora, boss.

🚨 New Update Released For Returnal Beta (Dev Version) , +5 Month After Launch ! 🟫 New Update Increased ~6GB Beta Size. 🟨 Maybe Test New Content/Feature ? 🟥 #Returnal #PS5 pic.twitter.com/DP39ywd2Rz — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 7, 2021

Un’altra feature che sarebbe necessaria (e della cui mancanza si sono lamentati i giocatori), è costituita dalla possibilità di effettuare il salvataggio a metà corsa, così da prevenire l’eventualità di ricominciare da capo nel caso in cui andasse via la corrente o in cui si verificasse un crash di sistema.

Ricordiamo a tutti che l’avventura fantascientifica di Returnal, di cui è protagonista l’iconica Selene, è attualmente disponibile in esclusiva su PlayStation 5 (qui è disponibile una nostra recensione).