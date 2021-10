 Star Wars The Old Republic: nuovi aggiornamenti in arrivo

In vista del decimo anniversario di Star Wars: The Old Republic e del rilascio dell’espansione Legacy of the Sith, sono stati testati dei nuovi aggiornamenti per il titolo. Oltre a una nuova trama, la nuova espansione aggiunge nuovi stili di combattimento, che consentono ai giocatori di scegliere le abilità per diverse classi.

In precedenza, potevi scegliere tra una delle due classi avanzate al livello 10: un agente imperiale poteva scegliere tra cecchino o operativo, per esempio. Nel nuovo aggiornamento, i personaggi avranno un nuovo stile di combattimento dal livello uno, scelto da una varietà molto più ampia. Un’agente imperiale può scegliere diversi stili di combattimento basati sui blaster: avanguardia, commando, powertech, mercenario, canaglia o pistolero, così come cecchino e operativo. Le scelte dei possessori della forza saranno limitate dalla loro fazione, ma alla fine possono sbloccare la varietà di poteri avversari. Il server di test pubblico di The Old Republic sta attualmente testando gli stili di combattimento di powertech, mercenary, juggernaut e predone. Di seguito il comunicato tramite un post su Steam:

Per rendere queste classi meno ingombranti e la personalizzazione più concisa stiamo lavorando per ridurre la quantità di abilità ma assicurandoci che queste classi rimangano distinte e uniche.



Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

“Star Wars: The Old Republic è un MMO free-to-play in cui potete vivere da protagonisti la vostra personale saga di Star Wars. Giocate nei panni di un Jedi, un Sith, un cacciatore di taglie o uno dei tanti altri ruoli iconici di Star Wars ed esplorate la galassia lontana lontana oltre 3.000 anni prima dei film classici.

Effettua scelte importanti durante il tuo viaggio e diventa l’eroe della tua personale saga di Star Wars. Il gioco include una trama interattiva con dialoghi cinematografici e doppiaggio completo per tutti i personaggi del gioco.

Star Wars The Old Republic è disponibile per PC tramite Steam e Origin.