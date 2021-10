Halo Infinite: presto verrà mostrato il multiplayer

Halo Infinite, diciamocelo, è stato sommerso dai leak in questi ultimi due mesi e, sebbene sia stato svelato davvero tanto dello first-person-shooter di 343 Industries, alcune caratteristiche sono ancora all’oscuro dei fan della prima ora di Master Chief. Il clamore per l’uscita di Halo è incrementato anche grazie alla seconda technical preview, che ha permesso ai giocatori di poter comprendere il funzionamento di una parte del comparto multiplayer.

A due mesi di distanza dal lancio di questo attesissimo capitolo della serie Halo, 343 Industries vuole farci avvicinare ulteriormente al multiplayer, permettendoci di osservare più concretamente il multiplayer. Nello specifico, potremo vedere alcune impostazioni più “social” presenti in Halo Infinite, con focus sul blog Halo Waypoint, che riporterà sempre le ultime notizie social basate sul multiplayer.

Ancora più rilevante, la software house farà sì che potremo assistere ad una vera partita tra più utenti, giocata con impostazioni competitive (dotate anche di classifica). Questa notizia, sicuramente molto importante per i fan dell’FPS, è arrivata direttamente da Twitter, tramite il profilo di Tahir “Tashi” Hasandjekic, cioè il leader degli eSport di Halo, e dal community manager di 343 Industries, ovvero John Junyszek:

Durante l’anteprima tecnica dell’ultimo capitolo di Halo, andremo ad approfondire le nostre impostazioni social. La prossima settimana, vedrete un’intera partita giocata con le impostazioni competitive.

During the #HaloInfinite tech preview, you went hands on with our social settings. Next week, you'll see a full match played on our competitive settings 🏆 https://t.co/h0DkvOnGLb — John Junyszek (@Unyshek) October 6, 2021

Oltre alla sezione multiplayer, 343 Industries, prima del lancio di Halo Infinite, potrebbe anche mostrare più approfonditamente qualcosa della campagna in singolo. Per saperne di più basta che rimaniate sintonizzati su GamesVillage, che non esiterà ad aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi. In attesa di questi, vi basta ricordare che l’FPS uscirà l’8 dicembre 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.