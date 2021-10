Grand Theft Auto The Trilogy: quale sarà il prezzo?

Dopo vari rumor susseguiti nelle ultime settimane, è stata finalmente annunciata la Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition e, come ci si sarebbe immaginato, il reveal ha diviso in due parti la community: c’è chi è felice del porting di tre titoli che sono stati fondamentali all’epoca di PlayStation 2 e, di contro, c’è chi sostiene che i lavori di restauro della trilogia saranno minimi e impercettibili.

Sicuramente, ci si aspetta che i lavori di sviluppo siano importanti e che siano state modificate varie parti di gameplay, anche perché queste modifiche sostanziali potrebbero giustificare un prezzo presumibilmente elevato, trapelato proprio nelle ultime ore dal primo rivenditore aperto ai preordini della trilogia, ovvero Base.com.

Grand Theft Auto The Trilogy includerà i tre capitoli approdati su PlayStation 2 agli inizi degli anni Duemila: GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas. E, probabilmente a causa del fatto che sono presenti ben tre capitoli, il prezzo di vendita della collection ammonta a $60 nella sua versione last-gen (PS4, Xbox One e Switch) e a $70 per le console current-gen (PS5 e Xbox Series X/S).

Nella speranza che questi prezzi rappresentino delle modifiche sostanziali alle remastered dei tre titoli, osservate lo screenshot pubblicato su Twitter relativo ai prezzi soprariportati:

It appears the GTA Trilogy is going to cost the full $70 on current gen, $60 on last gen.

Hope to see some significant enhancements for that price. pic.twitter.com/yv0pwAP3gf

— Okami Games (@Okami13_) October 10, 2021