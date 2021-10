Metroid Dread è il Metroid più venduto della storia in UK

Metroid Dread (qui la nostra recensione) è approdato sugli scaffali dei negozi da pochissimi giorni e ha già tagliato numerosi traguardi (anche prima della sua effettiva uscita). Secondo alcuni dati analizzati dal giornalista Christopher Dring, infatti, Dread sarebbe il Metroid più venduto nella storia delle classifiche del Regno Unito, addirittura anche senza considerare i download digitali.

Metroid Dread, infatti, ha superato di gran lunga Metroid Prime 3 Corruption (2007, Wii). Dread, a quanto dicono i dati, avrebbe totalizzato tre volte e mezzo di più al lancio, rispetto all’ultimo Metroid 2D, ovvero “Samus Returns” (2017, 3DS). Dring, nell’analizzare questi dati, si è espresso come segue:

Metroid risulta essere uno dei franchise minori di Nintendo. Basti pensare che è stato il quinto lancio più importante del 2021, venendo surclassato da Mario 3D World + Bowser’s Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise e New Pokémon Snap.



Nonostante il forte debutto, tuttavia, Dread si è piazzato terzo nella classifica britannica settimanale, dietro a Far Cry 6 di Ubisoft e a FIFA 22 di EA Sports (entrambi multipiattaforma). Sebbene Nintendo applichi una politica di non condivisione di dati relativi alle vendite digitali, Metroid Dread si trova in prima posizione nella classifica dell’eShop.

Malgrado il forte posizionamento attuale del nuovo Metroid, questo non è ancora il best-seller dell’intero franchise, primato che spetta ancora a Metroid Prime (Nintendo GameCube, 2002) con 3 milioni di unità vendute circa. A livello di critica, invece, Dread (attualmente disponibile su Nintendo Switch) sembra essersi guadagnato voti parecchio positivi secondo il nuovo accolade trailer.