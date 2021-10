Genshin Impact: dimensioni pre-installazione versione 2.2

Mancano pochi giorni al rilascio del nuovo aggiornamento di Genshin Impact versione 2.2. La patch di ottobre include il nuovo personaggio Thoma oltre alle repliche dei banner di Childe e Hu Tao, ai nuovi banner delle armi e a molti nuovi eventi in-game. Inoltre verranno aggiunti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Ci sarà anche l’inizio di una serie di eventi stagionali come i Labyrinth Warriors. i giocatori si avventureranno in un Mystic Dungeon per ottenere ricompense e premi speciali.

La miHoYo ha pubblicato le dimensioni per la pre-installazione della versione 2.2 su PC e mobile. Su PC servono 6.3 GB di spazio ed è possibile aggiornare dal Genshin Impact Launcher. Per mobile servono invece 3.8 GB di spazio ed è possibile aggiornare usando due metodi:

Ricordiamo che la data di rilascio per l’uscita del banner di replica Childe per l’ aggiornamento 2.2 di Genshin Impact è il 13 ottobre. Tartaglia è stato rivelato come primo banner nel programma speciale della versione 2.2 e sarà quindi seguito da un re-run di Hu Tao. Sebbene una seconda ripetizione non sia l’ideale, la buona notizia è che Thoma farà parte del suo evento Moment of Bloom. La casa di sviluppo ha annunciato i personaggi ufficiali del banner. Insieme a Childe sarà possibile trovare Ningguang, Yanfei e Chongyun.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Travelers, stock up on weapons and characters in the event wish to make your party stronger in combat!

During the event, the event-exclusive 5-star character "Childe" Tartaglia (Hydro) will receive a huge drop-rate boost!#GenshinImpact pic.twitter.com/Q8PDi8bRaG

— Genshin Impact (@GenshinImpact) October 11, 2021