Genshin Impact: trapelata la data dei banner per Shenhe e Yae Miko, rumor

La versione 2.2, Into Perilous Labyrinth of Fog, di Genshin Impact sarà disponibile dal 13 ottobre e già iniziano a girare i primi leak della versione 2.3. L’aggiornamento di ottobre aggiungerà Thoma come personaggio giocabile e saranno presenti i re-run di Childe e Hu Tao. Inoltre verranno aggiunti una nuova isola, e due nuovi boss: il Thundercraven Rifthound e il Rockfund Rifthound Whelp. Con la prossima versione di Genshin Impact arrivano anche nuovi aggiornamenti per il Serenitea Pot. Nel gioco verranno introdotti due nuovi Hangouts Events uno con Thoma e uno con Sayu. Durante la live sono stati presentati dei nuovi prodotti speciali in collaborazione con Razer. Inoltre sono state rivelate le date del Genshin Concert.

Un recente rumor rivela alcune informazioni sulla data di uscita dei banner per Shenhe e Yae Miko: la fuga di notizie proviene dal leaker Save Your Primos. Il rumor afferma che Shenhe arriverà nell’aggiornamento 2.4 mentre Yae Miko arriverà nella patch 2.5. Yae Miko doveva con la versione 2.2 secondo i vari leak, ma sembra che miHoYo abbia piani diversi. I rumors hanno affermato che è stato ritardato all’ultimo momento, ma non siamo a conoscenza delle ragioni alla base dello stesso. Inoltre anche Itto che prima era previsto per la versione 2.4, potrebbe disponibile incluso dall’aggiornamento 2.3. Ricordiamo anche la data di rilascio per l’uscita del banner di replica Childe per l’ aggiornamento 2.2 di Genshin Impact è il 13 ottobre. La casa di sviluppo ha annunciato i personaggi ufficiali del banner. Insieme a Childe sarà possibile trovare Ningguang, Yanfei e Chongyun.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. La miHoYo ha inoltre pubblicato sul sito You Tube ufficiale, gli spot televisivi per il primo anniversario del gioco. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.