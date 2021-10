The Lightbringer: pubblicato il trailer di lancio

Zordix Publishing e lo sviluppatore Rock Square Thunder hanno condiviso un trailer di lancio per The Lightbringer, un gioco platform d’avventura che si svolge in un mondo consumato dalla corruzione. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

The Lightbringer è un poetico gioco a piattaforme d’avventura, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre. Lasciatevi aiutare da uno spirito guida e portate a compimento la missione. Il mondo è assediato da un nemico maligno che ha preso di mira gli antichi monoliti che garantivano energia e luce a queste terre. In quanto prescelti, avete il potere di catturare l’energia luminosa nell’aria, con la quale potrete purificare i monoliti per recuperare la loro luce.

Esplorate, saltate e combattete attraverso i livelli, mentre raccogliete le particelle di luce. Ogni livello funziona come un piccolo mondo e dovrete avventurarvi fuori dai percorsi battuti, per accumulare l’energia necessaria a purificare il monolite. Non affronterete questo viaggio da soli ma uno spirito guida vi aiuterà nella missione. Ha intrapreso lo stesso cammino, scomparendo da qualche parte lungo il percorso. Sconfiggete l’oscurità e diventate The Lightbringer.

Caratteristiche

Un’avventura in vecchio stile : The Lightbringer ha tratto molta ispirazione dai primi titoli di The Legend of Zelda e punta a farti recuperare la voglia di esplorare ogni centimetro del mondo virtuale.

: The Lightbringer ha tratto molta ispirazione dai e punta a farti recuperare la voglia di esplorare ogni centimetro del mondo virtuale. Gioco semi-isometrico: con una videocamera rotabile che offre una visuale isometrica, dovrai osservare l’ambiente da molte angolazioni diverse per superare gli ostacoli. Ricorda: la realtà offre spesso più di ciò che è visibile agli occhi.

con una che offre una visuale isometrica, dovrai osservare l’ambiente da molte angolazioni diverse per superare gli ostacoli. Ricorda: la realtà offre spesso più di ciò che è visibile agli occhi. Un viaggio poetico: lo spirito guida ti aiuterà per l’intera avventura, narrando il gioco in versi.

lo spirito guida ti aiuterà per l’intera avventura, il gioco in versi. Fortezze pericolose: esplorate fortezze piene zeppe di minacce. Fate attenzione a trappole, segreti e a quella fastidiosa corruzione.

The Lightbringer è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.