Far Cry 6: ecco il trailer dei riconoscimenti della stampa specializzata

Far Cry 6 è uscito da qualche giorno, e nel complesso, l’accoglienza del gioco da parte della critica e del pubblico è stata positiva. Infatti, proprio per l’occasione, Ubisoft ha pubblicato recentemente in rete l’accolades trailer, dove possiamo vedere i diversi riconoscimenti che l’opera ha preso da parte di diverse testate giornalistiche. Per chi non lo sapesse: Far Cry 6 è ambientato nell’isola caraibica fittizia di Yara, dove il protagonista Dani Rojas diventa una guerriglia per rovesciare il tirannico governante del paese, Anton Castillo, che è interpretato da Giancarlo Esposito di Breaking Bad e Better Call Saul.

Insomma, sembrerebbe che Far Cry 6 sia stato accolto in maniera del tutto positiva dalla critica videoludica internazionale. Vedremo cosa avrà in serbo Ubisoft per il franchise dato che si parla di un nuovo ipotetico capitolo con componenti da Game Service.