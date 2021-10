Shin Megami Tensei V:il nuovo video è su Leanan Sidhe

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone affascinante, una dama di alto rango che ci accompagnerà nel nostro viaggio nel Da’at.

Dopo le novità del TGS e l’ultimo video dove abbiamo visto in azione Sukuna-Hikona, quest’oggi tocca a Lenan Sidhe

Lenan Sidhe è una fata della cultura celtica, una fata conosciuta per essere una grande musa inspiratrice che concede grandi capacita artistiche. Tali muse sono conosciute anche per il destino infausto di chi le incontra; la musa infatti concede ispirazione ma in cambio sottrae la linfa vitale dell’artista.

La possiamo vedere in azione in battaglia, con eleganza sarà un ottimo supporto e mago di controllo.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch