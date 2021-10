Xbox Series X: ecco le nuove console griffate SpongeBob e Ninja Turtles

Quest’oggi Microsoft ha lanciato un giveaway sul profilo Twitter ufficiale Xbox. Giveaway interessante che mette sul piatto la loro ultima console, la Xbox Series X. In palio ci sono due console Xbox Series X customizzate, una ispirata a SpongeBob e un altra a Leonardo delle Tartarughe Ninja.

Questo evento è una sponsorizzazione al loro nuovo titolo All-Star Brawl, un picchiaduro platform dove possiamo trovare i personaggi della nostra infanzia. Per partecipare è semplice, basta seguire il loro profilo Twitter e retwittare il post con l’hashtag #XboxAllStarBrawlsweepstakes.

Ci sono un totale di quattro premi, due per il primo posto e due per il secondo classificato.

Per chi volesse controllare il regolamento da se è linkato sul tweet, ma nel dubbio ve lo mettiamo anche qui ! Il vincitore verrà selezionato entro il 29 ottobre 2021, e verrà contattato tramite DM (messaggio privato) direttamente sulla piattaforma.

🧽 x 🐢

Follow and RT with #XboxAllStarBrawlsweepstakes for a chance to win one of these vibrant @NickBrawlGame Xbox Series X consoles.

Age 18+. Ends 10/24/21. Rules: https://t.co/Z2VzIdludF pic.twitter.com/4NbEa2RBPp

— Xbox (@Xbox) October 11, 2021