Call of Duty Vanguard: nuovo trailer sulla campagna

Activision e Sledgehammer Games hanno pubblicato un nuovo video relativo alla campagna di Call of Duty Vanguard, che potete vedere qui sotto. Questo il testo che accompagna il video:

“Questa battaglia… è importante”

Ogni storia ha la sua ispirazione. Ogni eroe ha le sue origini.

Precedentemente, proprio per quanto riguarda la parte relativa alla storia, era stato mostrato un gameplay di quasi 10 minuti della demo di Stalingrad, di cui vi avevamo parlato nella nostra anteprima.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PlayStaion 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina del PlayStation Store:

Domina su tutti i fronti: combatti nei cieli dell’Oceano Pacifico, lanciati sulla Francia, entra a Stalingrado con la precisione di un cecchino e fatti strada tra i nemici in Nord Africa. Il franchise di Call of Duty è tornato con Vanguard, dove i giocatori si immergeranno in viscerali combatti della Seconda guerra mondiale su una scala globale senza precedenti.

Vanguard include una coinvolgente Campagna giocatore singolo, un enorme parco contenuti Multigiocatore già a partire dal lancio, offrendo una moltitudine di diverse ambientazioni grazie alle sue 20 mappe, di cui 16 costruite per il Multigiocatore classico e un’emozionante nuova esperienza Zombi sviluppata da Treyarch.

Vanguard includerà inoltre una nuova integrazione con Call of Duty: Warzone in seguito al lancio, progressione incrociata e cross-play tra generazioni, oltre a un fittissimo calendario di contenuti gratuiti che aggiungeranno nuove mappe Multigiocatore, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e molto altro.