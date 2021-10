Classifica italiana: dominio incontrastato di FIFA 22

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella trentasettesima settimana di questo 2021, dal 27 settembre al 3 ottobre. Era facile immaginarlo, con l’uscita al primo ottobre, il calcistico FIFA 22 ha completamente dominato le vendite della settimana, con ben 5 versioni nei primi 5 posti della classifica (del resto EA Sports aveva già parlato dell’ottimo lancio del gioco). Le versioni più vendute sono, nell’ordine: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series. Sembra quasi superfluo sottolinearlo, ma anche per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è sempre il calcistico di EA Sports. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 FIFA 22 PS5

3 FIFA 22 XBOX ONE

4 FIFA 22 SWITCH

5 FIFA 22 XBOX SERIES

6 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

7 GRAND THEFT AUTO V PS4

8 RATCHET & CLANK: RIFT APART PS5

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

10 GOD OF WAR PS4

PC

1 FIFA 22

2 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

3 NIER: AUTOMATA

4 METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE

5 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR

6 FINAL FANTASY VI PIXEL REMASTER

7 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE

8 SPYRO REIGNITED TRILOGY

9 TEKKEN 7

10 HITMAN 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail