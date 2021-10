Dying Light 2 Stay Human: pubblicato il documentario “Sounds of the dying city”

Techland ha presentato un breve ed esclusivo documentario chiamato “Sounds of the dying city” in cui potrete scoprire perché la musica in Dying Light 2 Stay Human è così speciale. In questo documentario Techland svela tutti i dettagli su com’è nata la colonna sonora del gioco e illustra quali sono state le ispirazioni e gli obiettivi che hanno guidato il compositore Olivier Derivière (Streets of Rage 4, Vampyr, A Plague Tale: Innocence) mentre lavorava sulla colonna sonora del gioco insieme alla London Contemporary Orchestra.

Un video con i retroscena del processo di registrazione della colonna sonora presso gli Abbey Road Studios, uno degli studi più conosciuti del Regno Unito (dove in passato hanno lavorato artisti del calibro dei Beatles, i Pink Floyd gli U2). Inoltre, Techland ha fornito maggiori informazioni sul modo in cui il compositore si rapporta ai videogiochi e su come le sue idee e la sua musica sono entrate a far parte di Dying Light 2 Stay Human. Grazie alla collaborazione tra Olivier e i nostri talentosi sound-level designer a Techland potrai vivere in prima persona una colonna sonora che si evolve e cambia in base alle azioni che si compiono nel gioco.

Questo breve documentario tratta delle numerose difficoltà che hanno caratterizzato la produzione e la registrazione della colonna sonora, come il processo di registrazione particolarmente inusuale che, a causa della pandemia globale, ha costretto gli autori a registrare per la prima volta le singole sezioni dell’orchestra separatamente. Scopri come alcuni creatori provenienti da diverse parti del mondo, Londra, Parigi e Los Angeles, hanno unito le loro forze per creare la suggestiva e inconsueta colonna sonora del gioco. Il survival-horror arriverà il 4 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch (Versione Cloud).