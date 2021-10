FIFA: il nuovo nome potrebbe essere EA Sports FC?

Il lancio di FIFA 22 è stato un enorme successo, ve ne abbiamo parlato poco fa analizzando il territorio italiano, ma qualche giorno fa la stessa EA Sports aveva parlato dell’ottimo lancio del calcistico. In quel comunicato, era stato anche fatto capire che il nome della serie poteva cambiare:

“GUARDANDO AVANTI, STIAMO ANCHE ESPLORANDO L’IDEA DI RINOMINARE I NOSTRI GIOCHI DI CALCIO EA SPORTS GLOBALI. QUESTO SIGNIFICA CHE STIAMO RIVEDENDO IL NOSTRO ACCORDO RELATIVO AI DIRITTI DI DENOMINAZIONE CON FIFA, CHE È SEPARATO DA TUTTE LE ALTRE NOSTRE PARTNERSHIP UFFICIALI E LICENZE NEL MONDO DEL CALCIO”

Questo il passaggio relativo al cambio nome. Ebbene, sviluppi più recenti hanno suggerito che potrebbe effettivamente accadere prima di quanto si pensi. Come fatto notare dalla rivista VGC, l’azienda ha recentemente depositato i marchi per “EA Sports FC” sia presso l’Intellectual Property Office del Regno Unito che presso l’European Union Intellectual Property Office.

L’ammissione esplicita di EA del fatto che il suo franchise calcistico potrebbe non chiamarsi più FIFA in futuro è stato in qualche modo sorprendente, e i depositi di questi marchi suggeriscono che un rebrand è qualcosa che la società potrebbe benissimo prendere in considerazione. Quanto velocemente questo accada, o se lo farà, resta da vedere. Ricordiamo che anche il suo storico rivale, PES, da quest’anno ha cambiato il nome (come anche il business model), in eFootball.

In attesa di sapere se veramente la serie si chiamerà in futuro EA Sports FC, ricordiamo che FIFA 22 è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Stadia, e come versione Legacy Edition su Nintendo Switch,