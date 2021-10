To The Rescue!: dal tuo rifugio virtuale al loro rifugio reale

Quest’oggi Little Rock Games e Freedom Games ci annunciano il loro nuovo titolo, To the Rescue!.

To The Rescue! È un simulatore di rifugio per cani dove il giocatore dovrà gestire un rifugio e gli animali al suo interno. Questo però non significa solo dover accarezzare i nostri animaletti ma bensì ci troveremo davanti alle reali difficoltà che ogni rifugio affronta ogni giorno.

Dovremo espandere e pulire il rifugio, prenderci cura di ogni cane dandogli cibo, attenzioni e medicine.

Ogni giorno porta nuove sfide e ricompense. I cani hanno preferenze specifiche, possono ottenere malattie infettive, e possono avere tratti negativi.

Puoi anche organizzare raccolte fondi, ricevere donazioni in caso di necessità, se lavori sodo, aiutare qualcuno a trovare il suo nuovo migliore amico. Sfortunatamente, non c’è mai abbastanza spazio, e sempre più cani.

”To The Rescue equilibra la sensazione sana di un gioco animale amorevole e accogliente con alcune delle realtà frenetiche di gestire un vero e proprio rifugio per animali,”

ha detto Olivia Dunlap, co-fondatrice, Little Rock Games.

”Volevamo rendere omaggio a tutti i volontari laboriosi che gestiscono veri e propri rifugi per animali e sensibilizzare la loro professione attraverso il potere dei videogiochi!”

Assicurati che le persone e i cuccioli trovino la loro forma perfetta abbinando tra quattro dimensioni del cane, sette tipi di razza, e decine di tratti di personalità individuale per le persone e i cani.

È un giorno agrodolce quando gli amici pelosi lasciano il rifugio, ma la felicità sul loro viso sapendo che hanno trovato le loro famiglie riscalda il cuore ogni volta

Le sorprese non finiscono qui, il 20% dei ricavati andrà a The Petfinder Foundation , un associazione che supporta tali strutture nella realtà.

Il titolo uscirà il 4 Novembre 2021 per Windows PC e Mac sulla piattaforma Steam; il titolo avrà anche una versione Nintendo Switch in programma per il 2022.