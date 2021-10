Lucca Comics & Games: conferenza stampa di presentazione il 20 ottobre!

Si avvicina sempre di più la data d’esordio del’edizione 2021 del Lucca Comics & Games, uno dei più importanti appuntamenti in Italia dedicati al mondo del gaming, del fumetto, dell’editoria e più in generale della geek culture, e in vista dell’inizio dell’evento (che tornerà in presenza dopo l’innovativa esperienza di Lucca Changes nel 2020), è stata indetta una conferenza stampa ufficiale di presentazione.

Non prendete impegni dunque per mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 11.00. La conferenza stampa si terrà a Milano, negli spazi di Anteo Palazzo del Cinema, in piazza XXV Aprile, ma se non vi trovate nel capoluogo lombardo non disperate: l’evento verrà infatti trasmesso anche online sui canali social dedicaticome Twitch e You Tube, per permettere a tutti i fan in giro per l’Italia di rimanere continuamente aggiornati su tutte le novità in arrivo in questa nuova edizione, che è stata anche pensata come un omaggio al sommo poeta Dante Alighieri.

In realtà Lucca Comics & Games ha già svelato moltissimi degli eventi previsti per quest’anno, con una mostra che è tornata davvero in pompa magna dopo lo stop forzato a causa della pandemia, con un programma davvero fitto e tantissimi ospiti. Sono state consolidate inoltre le tante partnership di pregio che l’evento, organizzato dall’associazione Lucca Crea, è riuscito a stabilire nel tempo, oltre che a crearne di nuove, come quella con la Galleria degli Uffizi di Firenze, che parteciperà attivamente alla mostra, nominando anche il Maestro del Fumetto.

Insomma, prepariamoci a un appuntamento imperdibile, che sarà possibile seguire sia in presenza che online, per tuffarsi nel magico mondo dei videogiochi e dei fumetti, di nuovo tutti uniti sullo sfondo mraviglioso della città di Lucca! Vi ricordiamo che il festival si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre 2021! Avete già prenotato? Se non l’avete ancora fatto, dovete subito correre qui! Non potete mancare!