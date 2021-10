PlayStation Plus Series: annunciati i primi tornei

PlayStation Italia ed ESL Italia danno il via alla PlayStation Plus Series, la nuova stagione di tornei targati PlayStation Plus, per permettere a tutti i giocatori abbonati al servizio di divertirsi con tantissimi titoli PlayStation 4. Il torneo sarà composto da 2 Season con 3 tornei ciascuna che si svolgono una volta al mese.

Ogni mese un titolo diverso: si parte il 13 ottobre con Rainbow Six Siege, si continua a novembre con NBA 2K22. Qualificatevi per le finali per vincere premi PlayStation! Ma non finisce qui! Per ogni Cup riceverete un ticket virtuale che aumenterà le vostre chance di vincere, alla fine della Season, una console PlayStation 5 Standard Edition e altri fantastici premi. Il 28 ottobre vi aspettiamo insieme ad ESL Italia per assistere allo scontro finale con i giocatori qualificati di Rainbow Six Siege, in diretta sul nostro canale Twitch con il commento di @EddieTheCaster. Scoprite il regolamento completo di PlayStation Plus Series qui.