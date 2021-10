Monster Hunter Rise: non ci sarà Cross-Play e Cross-Save tra Switch e PC

Monster Hunter Rise è giocabile attualmente solo su Nintendo Switch, ma tra qualche mese, più precisamente il 12 gennaio 2022, giungerà anche su PC. Se pensavate alla possibilità di giocare insieme agli utenti Switch oppure trasferire i propri salvataggi tra una piattaforma e l’altra, scordatevelo!

In un recente tweet (disponibile in calce alla notizia), Capcom ha specificato che ciò non sarà possibile, anche se non ha rivelato i motivi che hanno portato all’impossibilità di implementare tali feature:

Difficilmente il nuovo capitolo della serie action-RPG giungerà anche su altre piattaforme. Gli utenti PlayStation e Xbox dovranno attendere il prossimo capitolo del franchise per tornare a cacciare mostri. Avete dato un’occhiata ai requisiti hardware della versione PC?

We’ve heard your requests for Cross-Save / Cross-Play for #MHRise & #Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support.

— Monster Hunter (@monsterhunter) October 11, 2021