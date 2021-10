Forza Horizon 5: video di confronto tra le modalità Performance e Quality

Forza Horizon 5 di Playground Games ha visto diverse anteprime in diretta e ormai mancano solo poche settimane al lancio. IGN ha recentemente pubblicato un video di confronto per le modalità Performance e Quality del simulatore di corse, che mostra come appare la gara di apertura in entrambe.

La modalità Performance offre una risoluzione 4K e un frame rate di 60 FPS (che ha diverse funzionalità grafiche regolate per garantire prestazioni fluide) mentre la modalità Quality gira perfettamente in 4K/30 FPS. Su Xbox Series S, il titolo verrà eseguito a 1080p/60 FPS. Nel complesso, sembra che la modalità Performance possa essere la strada da percorrere per i puristi delle corse anche se c’è qualche minimo pop-in a distanze maggiori. Per maggiori dettagli sui requisiti di sistema del suo PC, che sono stati recentemente rivelati al TGS 2021, vai qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.



Caratteristiche

Questa è la vostra Avventura Horizon : guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

: guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo. Mondo open world incredibilmente diversificato : esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve.

: esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve. Mondo pieno di avventura: immergetevi in una vasta campagna con centinaia di sfide che vi ricompenseranno per partecipare alle attività che adorate. Incontrate nuovi personaggi e scegliete come si concluderanno le loro missioni in modalità Storia di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 5novembre per Xbox One, Xbox Series X/S e PC insieme al lancio dal primo giorno su Xbox Game Pass.