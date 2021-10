Monster Crown: ecco il trailer di lancio

SOEDESCO è lieta di annunciare che la sua creazione Monster Crown è finalmente disponibile all’acquisto su console Nintendo e su PC. Il titolo era già stato reso disponibile su Steam in accesso anticipato e, dopo più di un anno, sarà finalmente giocabile anche su Switch, dopo 40 update ricevuti e 10 DLC.

Monster Crown è un RPG e simulatore di addestramento di mostri (in modo analogo ai giochi di Pokémon), i quali dovranno allenarsi combattendo con altri mostri di altri addestratori, per poi divenire più forti e, infine, trasformandosi in creature più potenti. Il fondatore di Studio Aurum, Jason Walsh, non potrebbe essere più fiero del suo appassionante progetto, il quale è in sviluppo da ben 5 anni, dal 2016.

In occasione del lancio, Walsh si è espresso così:

Sin da ragazzino sono cresciuto giocando a questo tipo di giochi, quindi l’idea di rilasciarne al mondo uno tutto mio è qualcosa che non osavo neppure sperare. Ma grazie all’amore dei nostri backers e al supporto di SOEDESCO, questo sogno è oggi diventato realtà. Se state cercando un RPG pieno di mostri da addomesticare, questo è il gioco che fa per voi.

I mostri da allenare, si evince dal trailer, saranno circa 200 e, incrociandole tra di loro, si potrà dare vita a circa 1200 specie differenti. L’obiettivo dell’addestratore sarà quello di accordarsi con i mostri per dare loro riparo in cambio di protezione e, inoltre, di imbarcarsi in una folle avventura su Crown Island per sventare i piani un sovrano malvagio e assetato di potere.

Monster Crown è attualmente disponibile sull’eShop di Nintendo Switch e PC (via Steam). Su PlayStation 4 e Xbox One, invece, il titolo sarà giocabile a partire dal 2 novembre 2021. Di seguito troverete il trailer di lancio, pubblicato recentemente su YouTube, così come una galleria di screenshot tratti dall’opera di SOEDESCO.