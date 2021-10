Forza Horizon 5: Xbox Game Pass migliora il successo della serie

Forza Horizon 5 di Playground Games ha visto diverse anteprime in diretta e ormai mancano solo poche settimane al lancio. Il titolo non è il primo gioco della serie ad essere sviluppato pensando a Xbox Game Pass. Con il successo di Xbox Game Pass per Microsoft, non dovrebbe sorprendere che anche alcuni titoli ne siano influenzati. Forza Horizon 5 è un esempio interessante e anche il suo predecessore era già abbastanza popolare sul servizio.

Parlando con Press-Start, il direttore creativo Mike Brown afferma che gli sviluppatori di Playground Games sono diventati molto bravi da meritare che il loro gioco abbia un posto su Game Pass. Di seguito la dichiarazione di Mike Brown:

Ci sono molte cose che costituiscono un gioco Game Pass, , ma per Playground Games, il loro successo all’interno del servizio deriva dall’offrire grandi funzionalità social e un motivo per tornare. Avere giocatori che potrebbero potenzialmente tornare dopo diversi mesi è uno di quei fatti curiosi di Xbox Game Pass.



Brown ammette che il segreto per avere successo su Xbox Game Pass è dare ai giocatori un motivo per giocare insieme. In linea con gli obbiettivi del Game Pass sono le Playlist Festival di Forza Horizon 5 sono costruite pensando al breve termine. Sono una proposta settimanale, che li rende più coinvolgenti e accessibili rispetto ai passaggi di battaglia trimestrali che sono comuni e fanno sentire i giocatori in ritardo per l’evento. Per maggiori dettagli sui requisiti di sistema del suo PC, che sono stati recentemente rivelati al TGS 2021, vai qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.

Forza Horizon 5 sarà disponibile dal 5 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.