Epic Games vuole fare un film su Fortnite?

Epic Games, tra polemiche e battaglie legali, pare voglia concentrare le sue forze sulla promozione dei suoi brand di successo, come ad esempio il popolare battle royale Fortnite. Secondo The Information, infatti, pare che la creazione di un film ispirato al videogioco multiplayer sia adesso una possibilità concreta.

Epic Games, infatti, ha tutta l’intenzione di lanciare, al suo interno, una divisione atta all’intrattenimento video, proprio mentre sta affrontando alcune questioni legali con Google e con Apple. A riprova di questo desiderio della compagnia, essa, nel corso del 2021, ha assunto diversi dirigenti di Lucasfilm, incluso il presidente dei progetti speciali Jason McGatlin, il quale è stato anche vicepresidente delle produzioni fisiche presso Lucasfilm e, ancora, produttore esecutivo di tutti i film di Star Wars distribuiti da Disney.

Pare plausibile pensare che, quindi, un film su Fortnite possa essere nei pensieri di Epic. É giusto specificare che, purtroppo, non sappiamo ancora i dettagli a riguardo e attendiamo, come sempre, la conferma ufficiale della notizia da parte di Epic Games. Nell’attesa di ciò, se volete giocare Fortnite, questo è attualmente disponibile su praticamente ogni piattaforma: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi mobile.

Vi ricordiamo, infine, che Epic Games Store ha, ultimamente, ammodernato il sistema di obiettivi presenti sulla piattaforma. Per saperne di più, non perdetevi questo articolo.