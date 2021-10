Hitman rimosso da GOG: ecco il motivo

Hitman è arrivato al suo terzo capitolo grazie al reboot della serie, il cui inizio è avvenuto nel 2016, anno in cui abbiamo potuto giocare al primo episodio. L’Agente 47, però, dal suo approdo su GOG ha creato non poche polemiche e recentemente è stato rimosso dallo store. Vediamo perché.

Hitman di IO Interactive ha suscitato qualche commento negativo a causa dell’inclusione del DRM sempre online. Come risposta diretta all’indignazione dimostrata da parte del pubblico, GOG ha preso la decisione di rimuovere il titolo dal suo store digitale. Non solo, un dirigente si è anche scusato pubblicamente della situazione spiacevole:

Stiamo ancora dialogando con IO Interactive su questa versione di gioco. Oggi abbiamo rimosso Hitman GOTY dal catalogo di GOG: non avremmo dovuto rilasciarlo nella sua versione attuale. Desideriamo scusarci per la confusione e la rabbia generate da questa situazione spiacevole. Vi abbiamo deluso e vorremmo ringraziarvi per averci segnalato il problema: anche se avete usato parole dure, questo mi fa pensare a quanto siete appassionati di GOG.