Codemasters al lavoro sul suo progetto più ambizioso

Non passa mai troppa acqua sotto i ponti tra una simulazione di corse automobiliste e l’altra. Quest’anno, infatti, abbiamo assistito al rilascio di DiRT 5 e F1 2021, mentre GRID Legends arriverà sugli scaffali dei negozi nel 2022. Oltre a queste tre opere di Codemasters, sembra che la software house sia impegnata nella progettazione del lavoro più ambizioso e maestoso che abbia mai voluto creare.

La notizia relativa a questo progetto è venuto a galla grazie alle richieste di personale qualificato da parte di Codemasters Cheshire stessa. La casa di sviluppo è alla ricerca di un Development Manager per un progetto non meglio specificato. Ecco quanto riportato da Exputer:

Sono disponibili solamente pochissimi dettagli inerenti al nuovo progetto nell’annuncio, ma è lecito ritenere che si tratti di un gioco di corse. Resta da vedere se finirà per essere un prossimo capitolo principale di DiRT, oppure qualcos’altro.

Che si possa trattare di un nuovo episodio della serie DiRT è del tutto possibile. In un’intervista a GamingBolt dell’anno scorso, infatti, Mike Moreton, ovvero lead designer di DiRT 5, affermava di voler offrire un’esperienza più arcade alla serie automobilistica:

Per noi, DiRT Rally rappresenta un progetto in cui la concentrazione è la chiave e l’attenzione, la pratica e l’abilità sono fondamentali. DiRT 5 è più rilassante da questo punto di vista, in quanto vogliamo che i giocatori (indipendentemente dalle loro abilità), si divertano con il gioco. Siamo davvero soddisfatti del consenso che hanno ottenuto i nostri consigli sulla guida e le opzioni che garantiscono livelli di sfida più elevati, così da permettere anche ai giocatori di taglio occasionale di divertirsi comunque. Andando avanti, vogliamo che i giochi di DiRT continuino a sviluppare la propria identità e rimangano distinti dal franchise DiRT Rally.