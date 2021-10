Phoenix Wright Ace Attorney: Capcom lancia il sito per il 20° anniversario

Capcom ha lanciato il sito web per il 20° anniversario della serie visual novel Phoenix Wright: Ace Attorney che include un messaggio degli sviluppatori che ringraziano i fan per il loro supporto e promette di continuare a supportare la serie in futuro. Come parte di questo, sono anche dettagliate alcune iniziative per l’anniversario, inclusi alcuni dettagli di eventi e articoli commemorativi per il Giappone. Dai un’occhiata al sito web del ventesimo anniversario qui.

ll primo gioco della serie di visual novel Ace Attorney, è stato lanciato per Game Boy Advance 20 anni fa in Giappone. Da allora, il franchising ha visto sequel, porting e persino un anime. Al 31 marzo 2021, la serie di giochi ha venduto 8,1 milioni di unità in tutto il mondo e continua a guadagnare terreno in Occidente. Di seguito una panoramica di Ace Attorney Trilogy tramite il sito ufficiale Nintendo:

Il viaggio di Phoenix Wright inizia qui. La classica serie di avventure in tribunale che ha venduto oltre 6,7 milioni di copie in tutto il mondo è finalmente arrivata. Diventate Phoenix Wright e provate il brivido della battaglia mentre combatti per salvare i vostri clienti innocenti in un tribunale. Giocate a tutti i 14 episodi, compresi i primi tre giochi, in una splendida collezione. Risolvi gli intriganti misteri che si celano dietro ogni caso e testimonia di persona la verità finale.



A luglio, Capcom ha effettuato un sondaggio, consentendo ai fan di condividere le proprie opinioni sull’ultima versione di The Great Ace Attorney Chronicles e sulla serie in generale. Una domanda, in particolare, la casa di sviluppo chiedeva ai fan se in futuro avrebbero acquistato un nuovo gioco di Great Ace Attorney.

Phoenix Wright: Ace Attorney è disponibile per Nintendo Switch, PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, mobile.