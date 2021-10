Rust Console Edition: disponibile la patch 1.08

Un nuovo aggiornamento hotfix è disponibile per Rust: Console Edition portando il gioco alla versione 1.08. I fan non dovrebbero aspettarsi grandi cambiamenti o contenuti nel nuovo aggiornamento, in quanto si tratta semplicemente di una patch di hotfix per correzioni di bug e miglioramenti della qualità della vita.

Secondo gli sviluppatori, la patch di oggi dovrebbe risolvere, tra le altre cose, un problema con la porta del garage. Solo pochi giorni fa è stata rilasciata la patch 1.07, che includeva il nuovissimo Skin Store e un lungo elenco di correzioni di bug. Per coloro che non sono passati di recente alla Console Edition di Rust , il nuovo Skin Store include molti nuovi bundle Common, Rare ed Epic che i giocatori possono acquistare. Maggiori dettagli sulla patch 1.08 sono disponibili sul sito Web ufficiale. Di seguito una panoramica dell’aggiornamento:

Risolto il problema con le collisioni della porta del garage. I giocatori dovrebbero essere in grado di utilizzare nuovamente i jump up.

Risolto un fotogramma mancante nell’animazione di mira per la balestra.

Risolto il problema con l’animazione della balbuzie del martello pneumatico mentre lo si impugnava.

Aggiunto più debug nel negozio di skin per tenere traccia dei problemi con l’Australia.

Risolto un crash nel negozio di skin.

Di seguito la descrizione del gioco attraverso il sito ufficiale:

L’unico obiettivo in Rust è sopravvivere. Supera le difficoltà, come la fame, la sete e il freddo. Accendi un fuoco. Costruisci un riparo. Uccidi gli animali. Proteggiti dagli altri giocatori. Caratteristiche

Altri giocatori possono trovarti, ucciderti e prendere le tue cose.

Fortunatamente per te, puoi uccidere gli altri e prendere le loro cose.

L’ambiente non è gentile, gli animali selvaggi ti inseguiranno e ti uccideranno.

Essere esposti alle radiazioni per un periodo prolungato ti ucciderà.

La fame e l’esposizione ti uccideranno.

O forse puoi fare amicizia, aiutarti a vicenda per sopravvivere e costruire il tuo rifugio sicuro tra la distruzione.

Rust è disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One.