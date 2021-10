Call of Duty Vanguard: svelato qualche dettaglio sulla campagna

Sledgehammer Games ha rivelato dei nuovi dettagli riguardanti alla realizzazione nel processo creativo della campagna di Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona, in arrivo sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 nella giornata del 5 novembre. Grazie al nuovo trailer, pubblicato nelle ultime ore, i giocatori hanno potuto assaggiare un delizioso trailer tratto dalla campagna del gioco.

Ecco quanto diffuso da Sledgehammer Games nel suo blog:

Call of Duty: Vanguard non parla solo della Seconda guerra mondiale — parla di come il mondo che conosciamo sarebbe potuto andare distrutto a causa di essa. Lo spirito di Call of Duty stesso, è radicato nella Seconda guerra mondiale. Sledgehammer Games, lo studio di sviluppo principale di Vanguard, ha affrontato la guerra nel 2017 con Call of Duty®: WWII.

In Vanguard, quasi tutte le missione avvengono nel mezzo di un conflitto la cui storia viene narrata su più fronti, si addentrano su come cinque semplici soldati siano diventati degli eroi, conducendo al cuore della Campagna del gioco, le origini delle Forze speciali originali, la Task Force 1, fermando qualcosa che avrebbe potuto distruggere il mondo. l gioco comincia al suo apice: nei panni di un nuovo operatore della Task Force 1, sei in viaggio verso un U-Boot fortificato. Dovrai infiltrati nel complesso e ottenere dati militari dell’Asse di vitale importanza, provenienti da qualcosa dal nome in codice “Progetto Fenice”, prima che vengano trafugati e portati in Germania. I tuoi compagni di squadra sono cinque soldati le cui azioni individuali hanno aiutato a ribaltare le sorti della Seconda guerra maggiore su quattro fronti: Sottotenente Lucas Riggs nella campagna in Nord Africa, Tenente Wade Jackson dal Pacifico, Tenente Polina Petrova che ha difeso il proprio paese natale su Fronte orientale, e il capo: Sergente Arthur Kingsley del Nono Battaglione paracadutisti dell’Esercito britannico. Attraverso la Campagna di Vanguard, vivrai i momenti che li hanno resi degli eroi e scoprirai come si sono uniti per formare la Task Force 1. Scoprirai il concetto di “Forze speciali” internazionali, e soprattutto, cosa le porta faccia a faccia con l’uomo a capo del Progetto Fenice: il brutale ufficiale nazista Hermann Wenzel Freisinger.

Insomma, sembrerebbe lato campagna che questo Call of Duty Vanguard presenti delle premesse interessanti.