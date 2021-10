Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco il trailer di lancio

Per celebrare il lancio imminente di Marvel’s Guardians of the Galaxy, ultima fatica di Eidos Montrèal e pubblica da Square Enix, entrambe le compagnie hanno recentemente pubblicato in rete il nuovo trailer di lancio dell’opera con protagonista Peter Quill e gli altri guardiani. Ecco la descrizione del gioco:

Accendi una corsa selvaggia attraverso il cosmo con una nuova versione di Guardians of the Galaxy della Marvel. In questo gioco d’azione e avventura in terza persona, tu sei Star-Lord, e grazie alla tua audace ma discutibile leadership, hai convinto un bizzarro equipaggio di improbabili eroi a unirsi a te. Qualche idiota (sicuramente non tu) ha dato il via a una catena di eventi catastrofici, e solo tu puoi tenere insieme gli imprevedibili Guardiani abbastanza a lungo da combattere il totale collasso interplanetario. Usa Element Blasters, picchiaduro tag-team, dropkick alimentati da jet boot, niente è off-limits. Se pensi che tutto stia andando secondo i piani, ti aspetta un mondo di sorprese, con le conseguenze delle tue azioni garantite per tenere i Guardiani sulle spine. In questa storia originale di Marvel’s Guardians of the Galaxy, incontrerai nuovi potenti esseri e personaggi iconici unici, tutti coinvolti in una lotta per il destino della galassia. È il momento di mostrare all’universo di che pasta sei fatto.

Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà sugli scaffali dei negozi nella giornata del 26 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch